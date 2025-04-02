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День единения народов Беларуси и России: дата, объединяющая страны

В среду, 2 апреля, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь проходит видеомост Минск Москва Симферополь Севастополь Единение народов Беларуси и России: 80 лет общей Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Sputnik.by

В 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси», что положило начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор о союзе Беларуси и России.

Основными целями создания союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.

Россия и Беларусь остаются братскими и наиболее близкими по духу, менталитету и традициям государствами, объединенных единой историей. Эта сплоченность, проверенная веками, сформировала уникальное культурное пространство, где взаимопонимание и поддержка — фундаментальные принципы.

В ходе мероприятия будут подняты вопросы союзных отношений народов Беларуси и России, искажение западными странами исторической правды о Великой Отечественной войне. Также гости расскажут о народной дипломатии и своих интеграционных планах между Крымом и Беларусью.

Участники в Минске:

  • директор Социально-культурного центра Крымское землячество Андрей ЛОПАЦКИЙ.
  • депутат Минского городского совета, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь» Сергей МАЗОВКА.
  • депутат Минского городского Совета, председатель Заводской районной организации РОО «Белая Русь» Светлана ЛЕОНЕНКО.
  • начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси Михаил АДАМЧИК.

Участник в Москве:

  • первый заместитель Постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил СОЛОМЕНЦЕВ.

Участники в Симферополе:

  • председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия ГРИДЧИНА.
  • председатель Региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма», член Общественной палаты РК Роман ЧЕГРИНЕЦ.

Участники в Севастополе:

  • депутат Законодательного собрания города Севастополя III созыва, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Алексей ЖУЧКОВ.
  • депутат Законодательного собрания города Севастополя III созыва, участник специальной военной операции на Украине, участник спецоперации в Сирии Михаил СУХЕНКО.