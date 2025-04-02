День единения народов Беларуси и России: дата, объединяющая страны

В 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси», что положило начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор о союзе Беларуси и России.
Россия и Беларусь остаются братскими и наиболее близкими по духу, менталитету и традициям государствами, объединенных единой историей. Эта сплоченность, проверенная веками, сформировала уникальное культурное пространство, где взаимопонимание и поддержка — фундаментальные принципы.
В ходе мероприятия будут подняты вопросы союзных отношений народов Беларуси и России, искажение западными странами исторической правды о Великой Отечественной войне. Также гости расскажут о народной дипломатии и своих интеграционных планах между Крымом и Беларусью.
Участники в Минске:
- директор Социально-культурного центра Крымское землячество Андрей ЛОПАЦКИЙ.
- депутат Минского городского совета, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь» Сергей МАЗОВКА.
- депутат Минского городского Совета, председатель Заводской районной организации РОО «Белая Русь» Светлана ЛЕОНЕНКО.
- начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси Михаил АДАМЧИК.
Участник в Москве:
- первый заместитель Постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил СОЛОМЕНЦЕВ.
Участники в Симферополе:
- председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия ГРИДЧИНА.
- председатель Региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма», член Общественной палаты РК Роман ЧЕГРИНЕЦ.
Участники в Севастополе:
- депутат Законодательного собрания города Севастополя III созыва, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Алексей ЖУЧКОВ.
- депутат Законодательного собрания города Севастополя III созыва, участник специальной военной операции на Украине, участник спецоперации в Сирии Михаил СУХЕНКО.