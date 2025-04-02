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Токаев принял нового министра промышленности и дал поручения

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

Глава государства заслушал доклад о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период. Как сообщил Ерсайын Нагаспаев, в сфере промышленности по итогам прошлого года наибольший рост достигнут по инвестициям в основной капитал и экспорту обработанной продукции. В этом году планируется закрепить тенденцию роста и увеличить объем производства.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе в сферах геологии и цифровизации. По словам министра, запущена единая платформа недропользования, оцифрованы градостроительные проекты, планируется внедрить единую квитанцию коммунальных услуг до уровня сел, формируется база геологической изученности с помощью искусственного интеллекта.

«По итогам встречи Президент поставил перед министром ряд первоочередных задач. Поручено увеличить выпуск продукции средних и верхних переделов, создать в текущем году единый реестр отечественных производителей, усилить работу по привлечению инвесторов. Также важно обеспечить строительство запланированного объема жилья, максимально охватить население водоснабжением, оцифровать процессы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении Акорды.

Также министерству предстоит своевременно ввести в эксплуатацию объекты обрабатывающей промышленности, качественно и своевременно провести реформы в сфере недропользования.

«Глава государства особо подчеркнул необходимость держать на жестком контроле вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей», — отмечает пресс-служба Главы государства.

Напомним, 25 февраля этого года указом Главы государства Ерсайын Нагаспаев назначен министром промышленности и строительства. В разные годы он работал на руководящих позициях в РГП «Актауский международный торговый порт», канцелярии премьер-министра и ТОО «Новострой Астана». Затем работал управляющим директором по новым проектам в АО «НК “ҚТЖ”.