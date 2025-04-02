Токаев принял нового министра промышленности и дал поручения

Глава государства заслушал доклад о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период. Как сообщил Ерсайын Нагаспаев, в сфере промышленности по итогам прошлого года наибольший рост достигнут по инвестициям в основной капитал и экспорту обработанной продукции. В этом году планируется закрепить тенденцию роста и увеличить объем производства.