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Лукашенко подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти

Особый акцент в документе сделан на усилении исполнительской дисциплины.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля подписал Директиву № 11 «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины», сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что данный документ принят в развитие ранее подписанных указов, его цель — кардинально повысить эффективность функционирования системы органов государственной власти, управленческой деятельности, усилить исполнительскую дисциплину.

Директива налагает запрет на:

вмешательство государственных органов, должностных лиц в компетенцию друг друга,

формирование и функционирование советов, комиссий, групп, других экспертных и консультативно-совещательных структур, подменяющих государственные органы, кроме тех, которые прямо предусмотрены законодательными актами,

необоснованное проведение совещаний, в том числе дистанционно.

При этом документ предписывает:

внедрять в практическую деятельность госуправления современные цифровые технологии,

повышать эффективность служебных командировок,

проводить обязательную оценку состояния исполнительской дисциплины в государственном органе, учет ее при продлении либо заключении с руководителем этого органа контракта на новый срок, принятии решений по результатам его аттестации, повышении его в должности, представлении к государственным наградам.

Также в документе оговаривается необходимость упорядочить процесс сбора информации и сократить избыточные запросы в адрес юридических лиц, а также обеспечить информационную безопасность.

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