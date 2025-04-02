Лукашенко подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля подписал Директиву № 11 «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины», сообщили в пресс-службе главы государства.
Уточняется, что данный документ принят в развитие ранее подписанных указов, его цель — кардинально повысить эффективность функционирования системы органов государственной власти, управленческой деятельности, усилить исполнительскую дисциплину.
Директива налагает запрет на:
вмешательство государственных органов, должностных лиц в компетенцию друг друга,
формирование и функционирование советов, комиссий, групп, других экспертных и консультативно-совещательных структур, подменяющих государственные органы, кроме тех, которые прямо предусмотрены законодательными актами,
необоснованное проведение совещаний, в том числе дистанционно.
При этом документ предписывает:
внедрять в практическую деятельность госуправления современные цифровые технологии,
повышать эффективность служебных командировок,
проводить обязательную оценку состояния исполнительской дисциплины в государственном органе, учет ее при продлении либо заключении с руководителем этого органа контракта на новый срок, принятии решений по результатам его аттестации, повышении его в должности, представлении к государственным наградам.
Также в документе оговаривается необходимость упорядочить процесс сбора информации и сократить избыточные запросы в адрес юридических лиц, а также обеспечить информационную безопасность.
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