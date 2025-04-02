Развитие ипотечного рынка: АБР выделил Узбекистану $30 млн

«Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в национальной валюте в эквиваленте до $30 миллионов для поддержки развития ипотечного рынка Узбекистана и расширения инклюзивного финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, улучшения условий жизни и повышения энергоэффективности в Узбекистане», — говорится в сообщении.