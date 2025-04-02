Константинов: внешнего управления в Гагаузии быть не может

КОМРАТ, 2 апр — Sputnik. Внешнее управление над Гагаузией невозможно, потому что это противоречит Уложению автономии, заявил спикер Народного собрания. По его словам, действующее законодательство автономии определяет, что происходит в случае, если глава региона временно не может исполнять свои обязанности.
«В законе четко написано, что башкан Гагаузии, в том или ином случае, когда не может управлять, регионом управляет первый заместитель. И точка. Других вариантов нет», — заявил Константинов.
Он подчеркнул, что башкан будет отстранена «только в том случае, если будет принято окончательное решение судебной инстанции».
«Только в том случае Народное собрание, а не Госканцелярия, примет решение о новых выборах», — заключил спикер НСГ.
Ранее глава Бюро Госканцелярии в Комрате Сергей Чернев заявил, что готов взять на себя управление Гагаузией в случае отстранения действующего башкана Евгении Гуцул.
Напомним, Кишиневский суд сектора Чеканы 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток.
Ранее глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Ее доставили из аэропорта Кишинева в НЦБК в сопровождении адвокатов. Советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. В Пограничной полиции Молдовы заявили, что Гуцул внесена в списки лиц c запретом на выезд из страны.
Через день, 27 марта, Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдовы ради ее освобождения и призвала российского лидера выразить твердую и недвусмысленную поддержку особому статусу автономии в составе республики. Она назвала обвинения в свой адрес абсурдными и политически мотивированными.