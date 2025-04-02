Константинов: внешнего управления в Гагаузии быть не может

Ранее глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Ее доставили из аэропорта Кишинева в НЦБК в сопровождении адвокатов. Советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. В Пограничной полиции Молдовы заявили, что Гуцул внесена в списки лиц c запретом на выезд из страны.