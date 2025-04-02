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Times of Israel: Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебрасывает еще одно подразделение в южную часть Газы по мере расширения наступления. Об этом сообщает The Times of Israel. По сведениям издания, новые подразделения перебрасываются на территорию Газы в рамках объявленного ранее министром обороны Израиля Исраэлем Кацем расширенного наступления на «Хамас».

Источник: Reuters

«После интенсивных ночных ударов по южной части сектора Газа Армия обороны Израиля перебросила в этот район еще одно подразделение», — говорится в публикации The Times of Israel.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения «Хамас» в Газе. В «Хамасе» в ответ заявили, что решение Израиля возобновить боевые действия подвергает опасности остающихся в секторе израильских заложников. На этой неделе части ЦАХАЛа уже начали продвигаться в южные районы сектора Газа. 31 марта израильская армия выпустила распоряжение для палестинцев, проживающих в населенных пунктах у границы с Египтом, оставить свои жилища.