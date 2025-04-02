Новые обязанности для владельцев оружия вводятся в Казахстане

Депутат отметил, что частные охранные организации являются субъектами предпринимательства с особыми уставными задачами, которые имеют право на приобретение служебного оружия и специальных средств. Наряду с этим, специализированные учебные центры также имеют право на приобретение огнестрельного оружия, в том числе нарезного. В этой связи, данная норма вводится во избежание использования оружия в преступных целях и для исключения угрозы национальной безопасности.