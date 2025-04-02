Новые обязанности для владельцев оружия вводятся в Казахстане

Депутат Жаркынбек Амантайулы сообщил, что законопроект будет способствовать повышению качества предоставления охранных услуг и дальнейшему развитию охранной деятельности как вида предпринимательской деятельности.
Законопроектом предлагаются два основных блока поправок. Первый блок поправок направлен на совершенствование форм и порядка осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности.
1. Госконтроль за охранной деятельностью и деятельностью специализированных учебных центров будет осуществляться уполномоченным органом и его территориальными подразделениями только в форме проверки.
Сам порядок проведения проверки в отношении указанных категорий субъектов вынесен в отдельную новую статью.
2. Профилактический контроль без посещения субъекта контроля будет применяться только в отношении организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации.
Второй блок поправок направлен на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.
Вводятся новые обязанности для владельцев оружия. Теперь владельцы оружия — юридические лица, в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел.
Депутат отметил, что частные охранные организации являются субъектами предпринимательства с особыми уставными задачами, которые имеют право на приобретение служебного оружия и специальных средств. Наряду с этим, специализированные учебные центры также имеют право на приобретение огнестрельного оружия, в том числе нарезного. В этой связи, данная норма вводится во избежание использования оружия в преступных целях и для исключения угрозы национальной безопасности.
Порядок осуществления охранной деятельности дополняется новым требованием. Частные охранные организации в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации юридического лица будут обязаны уведомлять об этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.
Также перечень охранных услуг дополняется новой услугой «по обеспечению пропускного режима на охраняемом объекте».