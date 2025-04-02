Депутат предложил «мочить» мошенников и дропперов

«За последние пять лет число мошеннических действий возросло в полтора раза. В 2024 году зарегистрировано более 22 тысяч случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых составил около 45 миллиардов тенге. При этом раскрываемость интернет-мошенничеств составляет лишь 36 процентов. Особую тревогу вызывает рост числа случаев оформления кредитов с использованием чужих документов и разных махинаций для кражи личных данных. Жертвы мошеннических действий сталкиваются с серьезными последствиями, включая испорченную кредитную историю, необходимость судебных разбирательств для доказательства своей непричастности», — отметил Базарбек.