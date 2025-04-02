Депутат предложил «мочить» мошенников и дропперов

В своем запросе на имя генерального прокурора и председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка депутат подчеркнул, что сегодня мошенничество занимает лидирующее место в структуре общеуголовной преступности. При этом половина всех случаев совершается в интернете.
«За последние пять лет число мошеннических действий возросло в полтора раза. В 2024 году зарегистрировано более 22 тысяч случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых составил около 45 миллиардов тенге. При этом раскрываемость интернет-мошенничеств составляет лишь 36 процентов. Особую тревогу вызывает рост числа случаев оформления кредитов с использованием чужих документов и разных махинаций для кражи личных данных. Жертвы мошеннических действий сталкиваются с серьезными последствиями, включая испорченную кредитную историю, необходимость судебных разбирательств для доказательства своей непричастности», — отметил Базарбек.
Также депутат отметил, что кроме самих мошенников не последнюю роль в совершении преступлений играют дропперы, которые помогают обналичивать преступные деньги. При этом их статус и ответственность законодательно не урегулированы.
«Этот изъян в законодательстве позволяет пособникам мошенников избегать ответственности и вовлекать в свою уголовную орбиту большинство будущих дропперов. Пришло время “мочить” не только мошенников, но этих дропперов. Для серьезного усиления мер по предупреждению интернет- и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность», — добавил парламентарий.
Депутат Базарбек озвучил ряд предложений, в том числе — повысить сроки лишения свободы за мошенничество, особенно — в крупных и особо крупных размерах; рассмотреть возможность введения дополнительного наказания с конфискацией имущества, полученного преступным путем, а также закрепить уголовную ответственность за дропперство.