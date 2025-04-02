CNN: США приостановили санкции против Дмитриева для его визита в Вашингтон

По данным CNN, визит Кирилла Дмитриева в Штаты — первая официальная поездка представителя российских властей в США с момента начала спецоперации на Украине в 2022 году. Переговоры между Уиткоффом и Дмитриевым могут содействовать укреплению экономических и политических связей между двумя государствами после вступления в должность Дональда Трампа в январе 2025 года.