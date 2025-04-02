CNN: США приостановили санкции против Дмитриева для его визита в Вашингтон

Отмена ограничений имеет временный характер, сообщил CNN анонимный источник. Снятие санкций позволит главе РФПИ и представителю Владимира Путина по зарубежному инвестиционно-экономическому сотрудничеству оформить визу для въезда в США.
Как сообщили «Ведомости», ожидается, что Дмитриев отправится в США в первую неделю апреля. Центральным пунктом программы его визита будет беседа со Стивом Уиткоффом — специальным посланником президента США Дональда Трампа. Темой их диалога станет упрочение американо-российского сотрудничества.
По данным CNN, визит Кирилла Дмитриева в Штаты — первая официальная поездка представителя российских властей в США с момента начала спецоперации на Украине в 2022 году. Переговоры между Уиткоффом и Дмитриевым могут содействовать укреплению экономических и политических связей между двумя государствами после вступления в должность Дональда Трампа в январе 2025 года.
Предыдущая встреча американской и российской делегаций состоялась в Эр-Рияде 24 марта. Продолжительность переговоров превысила 12 часов. Участники встречи рассмотрели аспекты обеспечения безопасного судоходства в Черном море и достигли договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. 25 марта Москва представила список объектов энергосистем, которые не должны подвергаться атакам.