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CNN: США приостановили санкции против Дмитриева для его визита в Вашингтон

Правительство США исключило спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева из санкционных списков, чтобы он имел возможность приехать в Вашингтон на встречу со Стивом Уиткоффом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Отмена ограничений имеет временный характер, сообщил CNN анонимный источник. Снятие санкций позволит главе РФПИ и представителю Владимира Путина по зарубежному инвестиционно-экономическому сотрудничеству оформить визу для въезда в США.

Как сообщили «Ведомости», ожидается, что Дмитриев отправится в США в первую неделю апреля. Центральным пунктом программы его визита будет беседа со Стивом Уиткоффом — специальным посланником президента США Дональда Трампа. Темой их диалога станет упрочение американо-российского сотрудничества.

По данным CNN, визит Кирилла Дмитриева в Штаты — первая официальная поездка представителя российских властей в США с момента начала спецоперации на Украине в 2022 году. Переговоры между Уиткоффом и Дмитриевым могут содействовать укреплению экономических и политических связей между двумя государствами после вступления в должность Дональда Трампа в январе 2025 года.

Предыдущая встреча американской и российской делегаций состоялась в Эр-Рияде 24 марта. Продолжительность переговоров превысила 12 часов. Участники встречи рассмотрели аспекты обеспечения безопасного судоходства в Черном море и достигли договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. 25 марта Москва представила список объектов энергосистем, которые не должны подвергаться атакам.