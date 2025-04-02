«Запрет на вмешательство госорганов в компетенции друг друга, на необоснованное проведение совещаний». Лукашенко подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти

Вместе с тем названный документом предусмотрено внедрение в практику современных цифровых технологий в государственном управлении, повышение эффективности служебных командировок. Также предусматриваются проведение обязательной оценки состояния исполнительской дисциплины в государственном органе и ее учет в момент продления или же заключения с руководителем данного органа контракта на новый срок, принятии решений по результатам аттестации данного руководителя, повышении его в должности, представлении к государственным наградам.