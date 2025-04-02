«Запрет на вмешательство госорганов в компетенции друг друга, на необоснованное проведение совещаний». Лукашенко подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля, в среду, подписал Директиву № 11 «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины». Об этом проинформировали в пресс-службе президента.
Сообщается, что указанный документ был принят в развитие указов «О пятилетке качества», а также «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов». Он направлен на кардинальное повышение эффективности функционирования системы органов госвласти, на усиление исполнительской дисциплины, социально ответственного отношения каждого к труду.
Согласно Директиве, не допускается вмешательство государственных органов, должностных лиц в компетенции друг друга. Кроме того, исключается формирование, функционирование советов, групп, комиссий и других экспертных и консультативно-совещательных структур, которые подменяют госорганы, но кроме непосредственно предусмотренных законодательными актами.
«Запрещается необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате», — сказано в сообщении.
Вместе с тем названный документом предусмотрено внедрение в практику современных цифровых технологий в государственном управлении, повышение эффективности служебных командировок. Также предусматриваются проведение обязательной оценки состояния исполнительской дисциплины в государственном органе и ее учет в момент продления или же заключения с руководителем данного органа контракта на новый срок, принятии решений по результатам аттестации данного руководителя, повышении его в должности, представлении к государственным наградам.
В пресс-службе обратили внимание, что Директива содержит нормы, связанные с необходимостью упорядочения процесса сбора информации, сокращении избыточных запросов в адрес юрлиц. Также она содержит нормы об обеспечении информационной безопасности.
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