Денис Паслер провел совещание по подготовке к выборам в Свердловской области

В этом году на Среднем Урале пройдут три избирательные кампании: досрочные выборы губернатора Свердловской области, выборы депутатов думы Махневского муниципального образования и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа. «Выборы должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно. Задачу в содействии избиркому по этому вопросу поставил перед членами правительства и управляющими округов», — сказал господин Паслер.