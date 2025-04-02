Как Пермь переименовывали и возвращали ей историческое имя

Однако на этом упражнения советских чиновников в топонимике не закончились. В 1931 году Мотовилиху опять отсоединили от Перми и объявили городом Молотово. При этом, как положено, поменяли бланки в конторах, вывески и так далее — затраты никого не смущали. Но Молотово существовал не так уж долго. В 1938 году, когда ликвидировали Уральскую область, бывшая Мотовилиха в очередной раз влилась в структуру Перми в качестве Молотовского района. К тому моменту в честь наркома нарекли и пушечный завод. А когда в 1940-м Пермь сменила имя, район так и остался Молотовским. Наверное, местные жители вздохнули с облегчением: наконец-то закончилась эта свистопляска.