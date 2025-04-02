Как Пермь переименовывали и возвращали ей историческое имя

Предварительно областной исполком и обком КПСС издали постановление, обосновав свое решение тем, что новое имя городу попросили дать трудящиеся региона. К тому же в 1940-м железному наркому исполнилось 50 лет. Так «верному ленинцу и ближайшему соратнику товарища Сталина» преподнесли на юбилей весомый подарок — город и целый регион.
Сам же Молотов побывал в Прикамье всего два раза. В 1919 году он посетил Пермь на агитационном пароходе «Красная звезда» вместе с Надеждой Крупской. Тогда будущий нарком руководил поездкой — на руках у него был мандат, подписанный Лениным. Местные власти просили оказывать ему содействие. А в 1932-м нарком инспектировал в столице Прикамья строительство авиационного завода.
Молотов побывал в Прикамье всего два раза.
В те времена в Советском Союзе шла постоянная реорганизация областей и краев — от одних отрезали районы, другие пополняли новыми территориями. В Пермском крае уже был город Молотово — бывший рабочий поселок Мотовилиха, выросший возле пушечного завода. В 1923 году в СССР появилась Уральская область с центром в Свердловске, Пермь сделали окружным городом и присоединили к нему Мотовилиху на правах района. Через три года поселок получил статус самостоятельного города, а в 1927-м вновь официально вошел в состав столицы региона.
Однако на этом упражнения советских чиновников в топонимике не закончились. В 1931 году Мотовилиху опять отсоединили от Перми и объявили городом Молотово. При этом, как положено, поменяли бланки в конторах, вывески и так далее — затраты никого не смущали. Но Молотово существовал не так уж долго. В 1938 году, когда ликвидировали Уральскую область, бывшая Мотовилиха в очередной раз влилась в структуру Перми в качестве Молотовского района. К тому моменту в честь наркома нарекли и пушечный завод. А когда в 1940-м Пермь сменила имя, район так и остался Молотовским. Наверное, местные жители вздохнули с облегчением: наконец-то закончилась эта свистопляска.
Пермяков стали звать молотовцами и молотовчанками. Говорят, жителям понравилось, во всяком случае никто не возражал, да и опасно было противиться указам Москвы. Ходила даже легенда, что при распределении выпускники одного из столичных вузов тянули жребий и кто-то вытащил бумажку, на которой было написано: Пермь — прескверный городишко, зато Молотов — отличный город. Впрочем, подтвердить достоверность этой истории краеведам не удалось.
Люди жили, не обращая особого внимания на чехарду со сменой названий. Молотов пережил Великую Отечественную, очень тяжелые послевоенные годы. Даже после 1953 года в городе ничего не изменилось. И вдруг в 1957 году Вячеслав Михайлович запутался в интригах, затеяв что-то вроде свержения тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева, но подковерную схватку проиграл и был снят с руководящих постов. Через два месяца вышел указ Верховного Совета РСФСР, и, опять-таки «учитывая пожелания трудящихся», городу Молотову и Молотовской области вернули прежний топоним.
Как говорят историки, с радостью новость восприняли не все. Некоторым хотелось более яркое название, а Пермь — уже устаревшее. Писатель Анатолий Королев высказался так: «Когда в 1957 году мой звонкий город молодости Молотов, город молотобойцев, мускулов, моторов, мотоциклов, город молодцов, мой любимый город победы над немцами вдруг переименовали в какую-то старую изношенную посконную и рыхлую Пермь, я пережил шок. Я не хотел быть пермяком-солены-уши».
Очевидно, власти решили не рисковать: дескать, назовем в честь кого-нибудь, а он, как Молотов, окажется интриганом или врагом народа. Так Пермь вновь стала Пермью, район — Мотовилихинским, а пушечный завод получил имя Ленина. Единственное изменение произошло 20 лет назад — в декабре 2005 года вместо Пермской области появился Пермский край.
Кстати, ситуация, когда в Перми были два почти одинаковых топонима, повторилась в 2012 году, когда центральную улицу Кирова решили назвать Пермской. На чиновников тут же посыпались насмешки горожан. Оказывается, такая улица уже много лет существовала в том же Мотовилихинском районе. Слуги народа в незнании родного города не признались, старую Пермскую упразднили, а Кирова переименовали, но без шумихи.
Между тем.
На западе Перми есть поселок Новый Крым, а в нем — улицы Ялтинская и Херсонская, автосервис «Крымский», магазин «Новый Крым» и даже общежитие «Крымский бриз».
На месте поселка когда-то находились две деревеньки — Камские Оверята и Чирки. Рядом с ними в 1939 году началось строительство химзавода, а осенью 1941-го в эти края эвакуировали два крымских химических предприятия, причем совершенно неожиданно для властей Молотовской области. С запада непрерывным потоком шли эшелоны с заводами. Их размещали по всему региону согласно плану Государственного комитета обороны. Однако некоторые производства отправляли в Прикамье вне всяких графиков. Так, секретарь обкома Сулицкий сообщал, что в Молотовскую область внезапно прибыли десять химзаводов из Тихвина, Днепропетровска, Лисичанска, Тамбова и других территорий, в том числе два крымских. Вскоре предприятия начали выдавать продукцию — бромистое железо, использовавшееся для производства авиабензина. Выросший поблизости заводской поселок, недолго думая, назвали Новый Крым. На базе эвакуированных 80 лет назад заводов возникло мощное химическое предприятие, работающее до сих пор.
А как у соседей?
Екатеринбург также испытал на себе бремя переименований. Историки до сих пор не могут сойтись во мнении, чье имя увековечили в 1723 году в его названии: то ли жены Петра I, то ли святой Катерины. С началом Первой мировой войны, в которой главным противником России выступила Германия, Санкт-Петербург стал Петроградом — на волне патриотических и антинемецких настроений. Пермский губернатор попросил власти Екатеринбурга также подумать о переименовании. Вариантов, к слову, оказалось множество, например, Екатериносвет или просто Урал, но к единому мнению не пришли. В 1915 году местная дума решила, что оснований для смены имени нет.
Пришедшие к власти большевики уничтожали в топонимах любые упоминания о прежнем режиме и добрались до Екатеринбурга. Начались дискуссии, митинги, посыпались предложения — Платиноуральск, Красный Урал, Уралград… Тем не менее осенью 1924 года вместо Екатеринбурга появился Свердловск — в память о Якове Свердлове. Название пережило времена Сталина, Хрущева и Брежнева, но не устояло в перестройку — в 1991-м столица региона вновь стала Екатеринбургом.