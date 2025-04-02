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Паслер: выборы в Свердловской области должны пройти абсолютно легитимно

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел установочное совещание по подготовке к Единому дню голосования в этом году. Он рассказал, как должны пройти выборы в регионе.

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году на Среднем Урале запланированы досрочные выборы губернатора, выборы депутатов думы Махневского муниципального образования и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа.

Как сообщил Паслер в своем Telegram-канале, все они должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно.

«Задачу в содействии избиркому по этому вопросу поставил перед членами правительства и управляющими округов. Вместе мы обязаны обеспечить высокий уровень доверия уральцев ко всем избирательным процессам и результатам голосования», — отметил врио главы региона.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе глава Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку. Исполняющим обязанности губернатора был назначен Денис Паслер, до этого возглавлявший Оренбургскую область.