Паслер: выборы в Свердловской области должны пройти абсолютно легитимно

В 2025 году на Среднем Урале запланированы досрочные выборы губернатора, выборы депутатов думы Махневского муниципального образования и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа.
Как сообщил Паслер в своем Telegram-канале, все они должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно.
«Задачу в содействии избиркому по этому вопросу поставил перед членами правительства и управляющими округов. Вместе мы обязаны обеспечить высокий уровень доверия уральцев ко всем избирательным процессам и результатам голосования», — отметил врио главы региона.
Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе глава Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку. Исполняющим обязанности губернатора был назначен Денис Паслер, до этого возглавлявший Оренбургскую область.