Марин Ле Пен оценила реакцию Кремля на вынесенный ей приговор

31 марта Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2006 по 2016 год Ле Пен фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно. Также Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах во Франции 2027 года.