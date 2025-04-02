Глава МИД Молдовы обсудил в Вашингтоне укрепление стратегического партнерства с США

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел вице-премьер Михай Попшой провел в Вашингтоне встречи с сенаторами и конгрессменами США. В ходе бесед обсуждались вопросы стратегического партнерства между двумя государствами, региональной безопасности и продвижение Молдовы по европейскому пути.
В Вашингтоне глава молдавской дипломатии провел беседы с новым председателем Комитета по внешней политике Палаты представителей США Брайаном Мастом, а также с сенатором Роджером Уикером, председателем Комитета по безопасности и Хельсинкского комитета.
«Официальные лица обсудили влияние войны в Украине на региональную безопасность, меры, принятые Республикой Молдова для противодействия вредному внешнему влиянию, а также усилия, предпринятые для повышения энергетической и кибернетической устойчивости», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Также Попшой встретился с сопредседателями собрания по Республике Молдова в Палате представителей конгрессменами Майком Лоулером, Деборой Росс и Кейтом Селфом, последний является новым председателем подкомитета по Европе.
В ходе встреч глава молдавского МИД выразил признательность Соединенным Штатам от лица Республики Молдова за постоянную многолетнюю поддержку, которая «значительно повлияла на укрепление наших оборонных возможностей и укрепление государственных институтов».