Глава МИД Молдовы обсудил в Вашингтоне укрепление стратегического партнерства с США

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел вице-премьер Михай Попшой провел в Вашингтоне встречи с сенаторами и конгрессменами США. В ходе бесед обсуждались вопросы стратегического партнерства между двумя государствами, региональной безопасности и продвижение Молдовы по европейскому пути.