Законопроект по вопросам налогообложения принят в двух чтениях

Представляя законопроект, министр экономики Юрий Чеботарь напомнил, что согласно действующему законодательству индивидуальному предпринимателю при превышении установленного порога по доходу (валовой выручке) в Br500 тыс. запрещено продолжать свою деятельность в качестве ИП начиная с 1 января года, следующего за календарным годом, в котором образовалось такое превышение.
Юрий Чеботарь отметил, что законопроект уточняет правила для таких индивидуальных предпринимателей. «Во-первых, четко определен адресат запрета осуществления деятельности — гражданин. Во-вторых, заданы сроки действия этого решения», — рассказал министр.
Он добавил, что предлагаемые законопроектом подходы будут способствовать трансформации ИП в упрощенном порядке в юридическое лицо.