Законопроект по вопросам налогообложения принят в двух чтениях

Представляя законопроект, министр экономики Юрий Чеботарь напомнил, что согласно действующему законодательству индивидуальному предпринимателю при превышении установленного порога по доходу (валовой выручке) в Br500 тыс. запрещено продолжать свою деятельность в качестве ИП начиная с 1 января года, следующего за календарным годом, в котором образовалось такое превышение.