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Законопроект по вопросам налогообложения принят в двух чтениях

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь “Об изменении законов по вопросам налогообложения”, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя законопроект, министр экономики Юрий Чеботарь напомнил, что согласно действующему законодательству индивидуальному предпринимателю при превышении установленного порога по доходу (валовой выручке) в Br500 тыс. запрещено продолжать свою деятельность в качестве ИП начиная с 1 января года, следующего за календарным годом, в котором образовалось такое превышение.

Юрий Чеботарь отметил, что законопроект уточняет правила для таких индивидуальных предпринимателей. «Во-первых, четко определен адресат запрета осуществления деятельности — гражданин. Во-вторых, заданы сроки действия этого решения», — рассказал министр.

Он добавил, что предлагаемые законопроектом подходы будут способствовать трансформации ИП в упрощенном порядке в юридическое лицо.