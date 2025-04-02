Правительство скорректировало систему ценового регулирования

Сообщается, что изменения коснутся как производителей, так и субъектов торговли.
Ключевая цель — повышение финансовой устойчивости отечественных производителей, устранение административных барьеров согласования цен.
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписано постановление правительства № 713 (6), предусматривающее корректировку системы регулирования цен. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совмина.
Сообщается, что изменения коснутся как производителей, так и субъектов торговли.
Ключевая цель — повышение финансовой устойчивости отечественных производителей, устранение административных барьеров согласования цен.