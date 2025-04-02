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Правительство скорректировало систему ценового регулирования

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписано постановление правительства № 713 (6), предусматривающее корректировку системы регулирования цен. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совмина.

Сообщается, что изменения коснутся как производителей, так и субъектов торговли.

Ключевая цель — повышение финансовой устойчивости отечественных производителей, устранение административных барьеров согласования цен.