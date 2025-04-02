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Кремль: визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан со встречей с Путиным

Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию не связан с предполагаемой встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам,

Источник: РИА "Новости"

«Нет, это планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет», — сказал представитель Кремля.

1 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию. Это будет первый зарубежный визит господина Трампа после начала его второго президентского срока.

Cаудовскую Аравию, где уже состоялись переговоры делегаций России и США, называли возможным местом проведения встречи Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Белый дом цели визита американского лидера не уточнил. Источник Axios сообщал, что поездка организована для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.