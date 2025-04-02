МИД Беларуси прокомментировал планы Латвии по строительству АЭС

«Правительство Литвы в ближайшие четыре года намерено добиваться того, чтобы вопрос БелАЭС оставался на политической повестке Евросоюза. Присвоили нашей станции статус постоянной угрозы. Запугали свое население, постоянно раздают йод и придумывают планы эвакуации. И на этом фоне, как видим, в тех же странах Прибалтики активно ведутся разговоры о том, что атомная энергетика экономически целесообразна и экологически безопасна, — обратил внимание Руслан Варанков. — А ведь мы предлагали им в энергоснабжении свои услуги, не отключали их от БРЭЛЛ, предлагали совместно построить АЭС в Беларуси, эксплуатировать ее и пользоваться дешевой электроэнергией. Но прибалтийские политиканы увидели в этом угрозу для своих стран. Теперь же они будут убеждать своих налогоплательщиков в том, что дешевле за миллиарды евро строить и обслуживать маломощные станции у себя, иметь проблемы с потреблением всего вырабатываемого объема электроэнергии».