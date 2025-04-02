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Радий Хабиров поблагодарил Беларусь за теплое отношение к Башкирии

Радий Хабиров поблагодарил Беларусь за теплое отношение к Башкирии.

2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. Это хороший повод вспомнить, насколько крепкие отношения связывают Башкирию с братской республикой, о чем рассказал в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Беларусь — один из наших важнейших партнеров. Год от года мы наращиваем сотрудничество в самых разных сферах — торговле, промышленности, туризме, культуре, спорте. Разработали дорожную карту, которую регулярно актуализируем. Открываем совместные производства, реализуем проекты, вместе строим будущее. Благодарю руководство Республики Беларусь и регионов, наших бизнес-партнеров и жителей этой прекрасной страны за теплое отношение к Башкортостану, за доверие и совместную работу. С праздником!» — написал Глава Башкирии.

Подробнее о Дне единения народов России и Беларуси, текущем состоянии и перспективах взаимодействия Башкирии с дружественной страной — в материале «Башинформа».