Бельский пообещал купить Боярскому новую шляпу в случае победы «Зенита» в чемпионате

Актер театра и кино пообещал съесть свой головной убор в случае победы «Зенита» в чемпионате России в год своего столетия. Господин Бельский выразил уверенность в победе сине-бело-голубых и подчеркнул, что Боярский, как и «Зенит», является символом города.