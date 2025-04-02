TJT: в НАТО хотят удержать США «в команде», но Трамп треножит альянс

Кроме того, европейские члены НАТО обеспокоены более фундаментальными угрозами. НАТО, по сути, основана на вере в статью 5 устава, которая гласит, что нападение на одного члена альянса должно рассматриваться как нападение на всех членов. Однако Трамп поставил под сомнение приверженность США уставу альянса, заявив, что США будут защищать только тех членов НАТО, которые тратят достаточно средств на свою оборону.