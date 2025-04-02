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TJT: в НАТО хотят удержать США «в команде», но Трамп треножит альянс

Нервничающие союзники США по НАТО пытаются завладеть вниманием президента США Дональда Трампа. Они увеличивают расходы на оборону, обещают взять на себя военную помощь Украине и выстраиваются в очередь на прием в Белый дом. Но все это не поможет удержать США в альянсе, если Трамп примет решение о выходе, пишет The Japan Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

До сих пор официальные лица США настаивали на том, что Вашингтон сохранит приверженность НАТО, однако в Европе сомневаются в этом, говорится в статье.

«Мы знаем направление (Белого дома): максимально сократить присутствие США в Североатлантическом альянсе. Но мы заинтересованы в обратном», — признался высокопоставленный чиновник НАТО.

Уровень оптимизма в отношении США начал падать после ряда тревожных сигналов.

Команда Трампа продемонстрировала глубокое презрение к европейским союзникам по НАТО, неоднократно звучали территориальные угрозы США в адрес Гренландии и Канады. Кроме того, американский президент предупредил, что США готовы тратить на защиту союзников по НАТО только те средства, которые предусмотрены обязательствами по взаимной обороне.

США до сих пор не приняли никаких конкретных решений, но каждый день наносит очередной удар по основам Североатлантического альянса.

представитель НАТО

Европейские союзники настаивают на том, чтобы США, если уж они намерены сократить свое присутствие в Европе, установили четкие сроки, чтобы в обороне континента не осталось брешей. При этом они предупреждают, что дверь для США всегда будет открыта, если они захотят вернуться.

Неопределенность, которую создает политика Трампа, затрудняет стратегическое мышление и долгосрочное планирование в альянсе.

В Европе, согласно статье, «понятия не имеют», что США собираются забрать в случае выхода из НАТО или вывода своих войск из Европы.

Кроме того, европейские члены НАТО обеспокоены более фундаментальными угрозами. НАТО, по сути, основана на вере в статью 5 устава, которая гласит, что нападение на одного члена альянса должно рассматриваться как нападение на всех членов. Однако Трамп поставил под сомнение приверженность США уставу альянса, заявив, что США будут защищать только тех членов НАТО, которые тратят достаточно средств на свою оборону.

Еще одной проблемой являются отношения Вашингтона и Москвы. В Европе надеются, что обхаживание Трампом Владимира Путина — часть его стратегии ведения переговоров для прекращения огня на Украине. Но если это стратегический сдвиг в отношении «главного врага» Европы, то НАТО уготована «горькая пилюля», говорится в статье.