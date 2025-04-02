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Мораторий на удары по энергообъектам и встреча Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

Ситуация вокруг моратория на удары по энергообъектам, перспективы встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также празднование Дня Победы стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

У главы государства состоятся также другие встречи и внутренние совещания.

Послание президента Федеральному собранию вряд ли пройдет до майских праздников: «По мере конкретизации этих планов мы будем вас информировать».

Сроки и место саммита Путина и председателя КНР Си Цзиньпина согласованы, повестка прорабатывается: «Ведется максимально активная подготовка к этому саммиту».

О перспективах встречи Путина и Трампа

Пока четкого понимания по дате и времени встречи Путина с Трампом нет: «Мы продолжаем контакты на различных уровнях и по различным каналам с американцами».

Планы Трампа посетить в мае Саудовскую Аравию никак не связаны с Путиным: «Нет, это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет».

О моратории на удары по энергообъектам

Ограничение на удары по украинской энергетике продолжает действовать: «Да, российская сторона продолжает придерживаться этого моратория».

Украина «продолжает ежедневно наносить удары» по российским энергообъектам.

Киевский режим так и не присоединился к мораторию на нанесение ударов по российским энергообъектам: «Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведения американцев».

Реакции со стороны США на продолжающиеся удары ВСУ по российским энергообъектам не было: «Пока какой-то реакции на такое поведение киевского режима не было».

Путин остается открыт к мирным переговорам: «И то, что Россия по договоренности с американской стороной заявила, что она присоединяется к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры, является самым красноречивым свидетельством того».

Кремль видит «абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой».

Россия продолжит работу с США и будет «терпеливо до них доводить реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира».

О временном выводе из эксплуатации причалов КТК

Временный вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связан с «гигантским ущербом», нанесенным во время атаки ВСУ: «И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению».

О праздновании Дня Победы

«Особые меры по обеспечению безопасности» будут приняты в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: «Это потребность дня».

Правила проведения акции «Бессмертный полк» будут своевременно сформулированы и оглашены: «Это все будет сформулировано и тоже своевременно доведено до граждан, до возможных организаторов, инициаторов».

О зарплатах губернаторов

Указ Путина, приравнивающий зарплаты губернаторов регионов к зарплатам вице-премьеров РФ, связан с их статусом «высших должностных лиц в регионах».