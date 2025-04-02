Мораторий на удары по энергообъектам и встреча Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.
У главы государства состоятся также другие встречи и внутренние совещания.
Послание президента Федеральному собранию вряд ли пройдет до майских праздников: «По мере конкретизации этих планов мы будем вас информировать».
Сроки и место саммита Путина и председателя КНР Си Цзиньпина согласованы, повестка прорабатывается: «Ведется максимально активная подготовка к этому саммиту».
О перспективах встречи Путина и Трампа
Пока четкого понимания по дате и времени встречи Путина с Трампом нет: «Мы продолжаем контакты на различных уровнях и по различным каналам с американцами».
Планы Трампа посетить в мае Саудовскую Аравию никак не связаны с Путиным: «Нет, это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет».
О моратории на удары по энергообъектам
Ограничение на удары по украинской энергетике продолжает действовать: «Да, российская сторона продолжает придерживаться этого моратория».
Украина «продолжает ежедневно наносить удары» по российским энергообъектам.
Киевский режим так и не присоединился к мораторию на нанесение ударов по российским энергообъектам: «Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведения американцев».
Реакции со стороны США на продолжающиеся удары ВСУ по российским энергообъектам не было: «Пока какой-то реакции на такое поведение киевского режима не было».
Путин остается открыт к мирным переговорам: «И то, что Россия по договоренности с американской стороной заявила, что она присоединяется к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры, является самым красноречивым свидетельством того».
Кремль видит «абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой».
Россия продолжит работу с США и будет «терпеливо до них доводить реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира».
О временном выводе из эксплуатации причалов КТК
Временный вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связан с «гигантским ущербом», нанесенным во время атаки ВСУ: «И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению».
О праздновании Дня Победы
«Особые меры по обеспечению безопасности» будут приняты в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: «Это потребность дня».
Правила проведения акции «Бессмертный полк» будут своевременно сформулированы и оглашены: «Это все будет сформулировано и тоже своевременно доведено до граждан, до возможных организаторов, инициаторов».
О зарплатах губернаторов
Указ Путина, приравнивающий зарплаты губернаторов регионов к зарплатам вице-премьеров РФ, связан с их статусом «высших должностных лиц в регионах».