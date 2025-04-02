Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 2 марта: главное

Здесь я не хотел бы комментировать ничего за исключением того, что президент Путин остается открытым к мирным переговорам. Президент Путин остается открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами. И то, что Россия по договоренности с американской стороной заявила о том, что она присоединяется к мораторию, к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры — это как раз является самым красноречивым свидетельством тому.