Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 2 марта: главное

Планы президента США посетить в мае Саудовскую Аравию никак не связаны Владимиром Путиным.
Нет, это планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет.
Четкого понимания по дате и времени возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.
Сроки и место предстоящего в мае саммита президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина согласованы, повестка прорабатывается, подготовка идет максимально активно.
Владимир Путин готов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, но Киев не желает идти этой дорогой.
Здесь я не хотел бы комментировать ничего за исключением того, что президент Путин остается открытым к мирным переговорам. Президент Путин остается открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами. И то, что Россия по договоренности с американской стороной заявила о том, что она присоединяется к мораторию, к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры — это как раз является самым красноречивым свидетельством тому.
Россия продолжит работу с США и будет терпеливо доводить до них все нарушения Киева, реальное положение дел.
Киевский режим не соблюдает временный мораторий, продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре.
Пока какой-либо реакции Вашингтона на удары ВСУ по российским энергообъектам не было.
Мораторий на удары по украинским энергообъектам продолжает действовать, Россия его придерживается.
Временный вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума связан с гигантским ущербом, нанесенным во время атаки Вооруженных сил Украины.
Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев действительно может посетить Вашингтон в ближайшее время.
Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Чего-то более конкретного я вам сообщить не могу.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию вряд ли состоится до майских праздников.
В дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут обеспечены особые меры безопасности.
Указ Владимира Путина по зарплатам губернаторов связан с их статусом высших должностных лиц в регионах.
2 апреля Владимир Путин проведет встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Также на среду у президента запланированы другие встречи и внутренние совещания.