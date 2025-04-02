Три инициативы депутатов об ограничении иноагентов приняты в первом чтении

Напомним, первый законопроект содержит новые основания для признания иноагентами. В соответствующий реестр Минюста могут попасть граждане, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены «против безопасности» РФ. Кроме того, иноагентами смогут признать тех, кто вовлекает других граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками также могут быть использованы против безопасности России.