WSJ: куда США могут выслать депортированных мигрантов

Анонимный источник рассказал изданию The Wall Street Journal (WSJ) о деятельности иммиграционных чиновников из администрации Белого дома. Опыт приема мигрантов из США другими странами уже есть. В феврале 2025 года Штаты договорились с Панамой о депортации туда 100 переселенцев из стран Ближнего Востока.
Как пишут «Ведомости», сейчас американские чиновники ведут переговоры об отправке мигрантов из США со странами Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Если договоренности будут достигнуты, то мигранты могут вынужденно отправиться в Ливию, Руанду, Бенин, Эсватини, Молдавию, Монголию или Косово.
По данным WSJ, власти некоторых государств уже согласились принять депортированных. Американские чиновники предлагают выгодные условия сотрудничества. За прием мигрантов страны получают финансовую или политическую выгоду.
В период нахождения на посту президента Джо Байдена в США зарегистрировали рекордный приток мигрантов. Если в 2020 году в США на постоянное место жительства переехали 824 тыс. человек, то в 2023 году в страну въехали до 3,3 млн переселенцев. Статистические данные Бюро переписи населения на декабрь 2024 года свидетельствуют о том, что в США число мигрантов достигает 51,8 млн человек, что составляет около 15,6% всех жителей.
Действующий президент США Дональд Трамп считает, что переселенцы — проблема для страны и предпринимает меры для ужесточения миграционной политики.
В марте агентство Reuters сообщало, что администрация Белого дома намерена в апреле снять официальный статус беженцев с 240 тыс. украинцев, находящихся в США. Это ускорит процесс выселения украинских мигрантов из Штатов. Команда Трампа назвала новость фейком.