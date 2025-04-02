WSJ: куда США могут выслать депортированных мигрантов

В период нахождения на посту президента Джо Байдена в США зарегистрировали рекордный приток мигрантов. Если в 2020 году в США на постоянное место жительства переехали 824 тыс. человек, то в 2023 году в страну въехали до 3,3 млн переселенцев. Статистические данные Бюро переписи населения на декабрь 2024 года свидетельствуют о том, что в США число мигрантов достигает 51,8 млн человек, что составляет около 15,6% всех жителей.