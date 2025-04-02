Кремль объяснил остановку работы причалов КТК в Новороссийске атакой ВСУ

Его спросили о причинах приостановки работ нефтеналивных причалов в Новороссийске. «Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению», — ответил Песков.
Ранее КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов под Новороссийском— ВПУ-1 и ВПУ-2. Этому предшествовала внеплановая проверка Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. После нее в пресс-службе «Транснефти» сообщили о приостановке на 90 дней работы одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП) (входит в группу «Транснефть»).
«Подобные проверки сейчас внепланово осуществляются в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Они проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года и ставят целью обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами», — говорилось в сообщении.
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