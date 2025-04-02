Кремль объяснил остановку работы причалов КТК в Новороссийске атакой ВСУ

Его спросили о причинах приостановки работ нефтеналивных причалов в Новороссийске. «Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению», — ответил Песков.