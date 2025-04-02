Депутат предложил списать кредиты некоторым казахстанцам

На пленарном заседании Мажилиса депутат Мурат Абенов заявил о проблемах в сфере цифровизации, которые, по его словам, создают благоприятную почву для преступной деятельности. В частности, депутат поднял вопрос бесконтрольного выпуска электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее использования без участия граждан.
«Законами дали право банкам выступать в роли удостоверяющих центров, выпускают облачные ЭЦП для своих клиентов. Но только если гражданин к ним лично с заявлением обратился, дал согласие, прошел биометрию, только тогда ЭЦП может быть использовано. Министерство цифровизации должно строго контролировать этот процесс. Но зачастую банками выпуск ЭЦП осуществляется без аккредитации, без согласия граждан и без биометрической идентификации», — заявил Мурат Абенов.
Мажилисмен предложил усилить уголовную ответственность банков за незаконное использование ЭЦП. Каждый случай мошенничества, который уже совершен через облачное ЭЦП, должен быть проверен цифровым министерством совместно с МВД.
«Если ЭЦП выпущена с нарушениями, там, где есть нарушения, кредит должен быть списан даже без решения суда. Граждане не должны отвечать за бесконтрольность информационных систем», — заявил Абенов.
Также депутат высказался о случаях, когда мошенники через удаленный доступ используют мобильные приложения банков для проведения финансовых операций, пользуясь тем, что в них не предусмотрен функционал проверки подлинности ЭЦП.
«Предлагаем законодательно закрепить ответственность банков за безопасность мобильных приложений, определить, что риски, связанные с мошенничеством через банковские приложения, несут банки. По результатам проверки пересмотреть уголовные дела по мошенничеству и списать кредиты, если они оформлены мошенниками по вине банков», — отметил Абенов.
Мажилисмен Марат Башимов, в свою очередь, предложил ужесточить уголовную ответственность за дропперство внесением изменений в Уголовный кодекс.
«Предлагается увеличить срок лишения свободы за незаконное предоставление доступа к банковским счетам и передачу платежных карт третьим лицам с целью вывода преступных доходов», — сказал Марат Башимов.
Также, по мнению Башимова, необходимо ввести обязательный активный мониторинг со стороны банков в отношении подозрительных финансовых операций, особенно связанных с использованием «дроп-карт», и установить административную ответственность для банков за ненадлежащий контроль за счетами клиентов, приведший к совершению преступлений, связанных с дропперством.