Депутат предложил списать кредиты некоторым казахстанцам

«Законами дали право банкам выступать в роли удостоверяющих центров, выпускают облачные ЭЦП для своих клиентов. Но только если гражданин к ним лично с заявлением обратился, дал согласие, прошел биометрию, только тогда ЭЦП может быть использовано. Министерство цифровизации должно строго контролировать этот процесс. Но зачастую банками выпуск ЭЦП осуществляется без аккредитации, без согласия граждан и без биометрической идентификации», — заявил Мурат Абенов.