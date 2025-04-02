Цивилев похвалил Минниханова за День поставщика на «ЭНЕРГОПРОМЕ»

«Мне очень отрадно было услышать, что на этом форуме будет День поставщика. Я сначала не понял, ведь мы же заказчики, мы заказываем то, что надо производить. Мне говорят: “Нет, надо с уважением относиться к поставщику. Да, мы заказываем, что надо, но производят другие. Те, кто производит, приезжают, встречаются с заказчиком, и у них идет совместный диалог, как наладить эту работу. Прекрасное начинание, Рустам Нургалиевич, мне очень понравилось, просто замечательно”, — обратился Цивилев к Минниханову.