Цивилев похвалил Минниханова за День поставщика на «ЭНЕРГОПРОМЕ»

«Мне очень отрадно было услышать, что на этом форуме будет День поставщика. Я сначала не понял, ведь мы же заказчики, мы заказываем то, что надо производить. Мне говорят: “Нет, надо с уважением относиться к поставщику. Да, мы заказываем, что надо, но производят другие. Те, кто производит, приезжают, встречаются с заказчиком, и у них идет совместный диалог, как наладить эту работу. Прекрасное начинание, Рустам Нургалиевич, мне очень понравилось, просто замечательно”, — обратился Цивилев к Минниханову.
Сегодня на «Казань ЭКСПО» проходит конференция «День поставщика» РусГидро, а завтра — «Сетевой компании».
На энергетической выставке «KazanEnergyExpo», отметил федеральный министр, представлено много интересных решений и производителей.
«Ходили по этой выставке, и я для себя понимал: мы вместе справимся с этой амбициозной задачей. У нас столько интересных предприятий, столько творческих людей, которые горят своим делом, которые хотят улучшать нашу страну», — сказал Цивилев.
Ранее на пленарном заседании «ЭНЕРГОПРОМА» Раис Татарстана заявил о договоренности с Минэнерго РФ сделать форум общефедеральным.
«Казанский энергетический форум состоялся и теперь привлекает сюда много участников, что меня очень радует. Поэтому мы и договорились с Рустамом Нургалиевичем о совместном проведении форума, чтобы каждый год подводить итоги нашей работы. Мы бы поговорили о будущем, мы бы на этом форуме встречались — все члены нашей огромной команды, которая строит новую энергетику нашей страны», — прокомментировал решение Цивилев.