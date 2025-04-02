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Анна Минькова рассказала о помощи детям с аутизмом на Кубани

Во всем мире 2 апреля отмечается День распространения информации о проблеме аутизма.

В Краснодарском крае для помощи людям с особенностями развития функционируют 29 социальных центров, где ежегодно поддержку получают свыше 10 тысяч человек. В том числе и дети с аутизмом.

Как сообщила замглавы Кубани Анна Минькова в телеграм-канале, за 2024 год специалисты оказали помощь 638 ребятам. Они используют современные методики, которые способствуют развитию их коммуникативных навыков и адаптации в обществе.

Многие работодатели до сих пор сомневаются в способности людей с особенностями развития выполнять трудовые обязанности, отметила Минькова. Однако, по ее словам, есть примеры, доказывающие обратное.

Так, житель Кореновского района по имени Дима, которому с раннего возраста поставили аутизм, смог преодолеть трудности и добиться значительных успехов. Проходя реабилитацию в спеццентре, он не только адаптировался, но и теперь сам помогает детям с аналогичными особенностями.

Сегодня Дмитрий работает в этом центре, занимаясь документацией, подготовкой учебных материалов и участвуя в занятиях. По словам специалистов, его деятельность приносит реальные результаты: дети, которые раньше могли концентрироваться всего несколько минут, благодаря его помощи становятся более внимательными.