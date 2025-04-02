Анна Минькова рассказала о помощи детям с аутизмом на Кубани

Так, житель Кореновского района по имени Дима, которому с раннего возраста поставили аутизм, смог преодолеть трудности и добиться значительных успехов. Проходя реабилитацию в спеццентре, он не только адаптировался, но и теперь сам помогает детям с аналогичными особенностями.