Анна Минькова рассказала о помощи детям с аутизмом на Кубани

В Краснодарском крае для помощи людям с особенностями развития функционируют 29 социальных центров, где ежегодно поддержку получают свыше 10 тысяч человек. В том числе и дети с аутизмом.
Как сообщила замглавы Кубани Анна Минькова в телеграм-канале, за 2024 год специалисты оказали помощь 638 ребятам. Они используют современные методики, которые способствуют развитию их коммуникативных навыков и адаптации в обществе.
Многие работодатели до сих пор сомневаются в способности людей с особенностями развития выполнять трудовые обязанности, отметила Минькова. Однако, по ее словам, есть примеры, доказывающие обратное.
Так, житель Кореновского района по имени Дима, которому с раннего возраста поставили аутизм, смог преодолеть трудности и добиться значительных успехов. Проходя реабилитацию в спеццентре, он не только адаптировался, но и теперь сам помогает детям с аналогичными особенностями.
Сегодня Дмитрий работает в этом центре, занимаясь документацией, подготовкой учебных материалов и участвуя в занятиях. По словам специалистов, его деятельность приносит реальные результаты: дети, которые раньше могли концентрироваться всего несколько минут, благодаря его помощи становятся более внимательными.