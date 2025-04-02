В Молдове может появиться закон о статусе иноагентов: Под «колпаком» окажутся все, кто имеет зарубежное финансирование и вредит государству

Так, согласно законопроекту коммунистов, иностранным агентом следует считать любое юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно получает внешнее финансирование в размере не менее 50% от общей суммы годового дохода и которые осуществляют деятельность, влияющую на политическую, экономическую, социальную жизнь в РМ.