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В Молдове может появиться закон о статусе иноагентов: Под «колпаком» окажутся все, кто имеет зарубежное финансирование и вредит государству

В молдавском парламенте зарегистрирован проект закона о статусе иностранных агентов, инициатива исходит от депутатов-коммунистов.

Источник: Комсомольская правда

Проект разработан по аналогии с соответствующим законом, принятым в РФ, и предполагает установку «критериев выявления иностранных агентов».

Так, согласно законопроекту коммунистов, иностранным агентом следует считать любое юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно получает внешнее финансирование в размере не менее 50% от общей суммы годового дохода и которые осуществляют деятельность, влияющую на политическую, экономическую, социальную жизнь в РМ.

Предполагается также создать Комитет по контролю за иностранным влиянием, который будет контролировать соблюдение закона и проводить проверки иностранных агентов, а в случае нарушения закона применять санкции.

Депутаты от Партии коммунистов отметили, что, разрабатывая документ, вдохновлялись соответствующими статьями законодательства США, Австралии, Израиля, Франции и Германии.

Отметим также, что аналогичный закона уже во второй редакции был принят парламентом Грузии, сообщает rusputnikmd_2.