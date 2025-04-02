В Молдове может появиться закон о статусе иноагентов: Под «колпаком» окажутся все, кто имеет зарубежное финансирование и вредит государству

Проект разработан по аналогии с соответствующим законом, принятым в РФ, и предполагает установку «критериев выявления иностранных агентов».
Так, согласно законопроекту коммунистов, иностранным агентом следует считать любое юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно получает внешнее финансирование в размере не менее 50% от общей суммы годового дохода и которые осуществляют деятельность, влияющую на политическую, экономическую, социальную жизнь в РМ.
Предполагается также создать Комитет по контролю за иностранным влиянием, который будет контролировать соблюдение закона и проводить проверки иностранных агентов, а в случае нарушения закона применять санкции.
Депутаты от Партии коммунистов отметили, что, разрабатывая документ, вдохновлялись соответствующими статьями законодательства США, Австралии, Израиля, Франции и Германии.
Отметим также, что аналогичный закона уже во второй редакции был принят парламентом Грузии, сообщает rusputnikmd_2.