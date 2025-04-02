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Токаев дал поручения новому министру энергетики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли. Президенту было доложено о стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов страны, которые обеспечивают плановый объем переработки нефти в 17,6 млн тонн на 2025 год.

Глава государства был проинформирован о разработке Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче газа, строительстве новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в городе Жанаозене.

Продолжается строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» и газопровода «Талдыкорган — Ушарал». Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по вводу свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей к 2035 году для покрытия растущего внутреннего спроса.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора. Глава государства подчеркнул важность своевременной и качественной реализации запланированных инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях. Особое внимание, по его словам, требует обеспечении энергетической безопасности страны и стабильного снабжения населения и экономики энергоресурсами.

Касым-Жомарт Токаев поручил принять комплекс мер по улучшению инвестиционного климата и привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку.