Токаев дал поручения новому министру энергетики

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли. Президенту было доложено о стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов страны, которые обеспечивают плановый объем переработки нефти в 17,6 млн тонн на 2025 год.
Глава государства был проинформирован о разработке Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче газа, строительстве новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в городе Жанаозене.
Продолжается строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» и газопровода «Талдыкорган — Ушарал». Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по вводу свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей к 2035 году для покрытия растущего внутреннего спроса.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора. Глава государства подчеркнул важность своевременной и качественной реализации запланированных инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях. Особое внимание, по его словам, требует обеспечении энергетической безопасности страны и стабильного снабжения населения и экономики энергоресурсами.
Касым-Жомарт Токаев поручил принять комплекс мер по улучшению инвестиционного климата и привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку.