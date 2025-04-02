Мэр Нижнего Новгорода рассказал о строительстве метро

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в интервью ТАСС рассказал о ходе строительства метро.
По его словам, в современной России, за исключением Москвы, еще не было такого, чтобы строились несколько станций метро, параллельно шли проектирование, подготовка к строительству одних станций и изъятие территорий под следующую.
Сейчас тоннелепроходческий щит, который шел от площади Сенной до площади Свободы, завершил первую проходку. В мае планируется начать вторую проходку, соответственно строительство второго тоннеля. Сроки окончания строительства двух станций перенесены на конец 2026 года из-за большого количества неучтенных инженерных сетей, на вынос которых приходится тратить время.
Продление линии метро позволит увеличить пассажиропоток. В 2024 году он достиг 36 млн человек, а после открытия двух станций в верхней части города может увеличиться еще на 18 млн пассажиров.
Ранее сообщалось, что на месте будущей станции метро «Сормовская» в Нижнем Новгороде проходят инженерно-геологические испытания. После проведения комплекса исследований, проектную документацию на строительство станции метро в Сормове отправят на проверку в Главгосэкспертизу.