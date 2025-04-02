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Артём Гуцул — об аресте башкана Гагаузии: Евгению дома ждут дети

Главу Гагаузии Евгению Гуцул дома ждут дети, особенно переживает ребёнок, которому нет и трёх лет, заявил муж башкана Артём Гуцул.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать своей супруге, что я очень сильно её люблю. Её дома ждут дети. Дети очень переживают, особенно маленький ребёнок. Ему ещё нет трёх лет, но он чувствует, что её нет рядом», — поделился Артём Гуцул.

Он также обратился к властям республики, назвав их «шайкой», которая за всё ответит.

«Сегодня они судят настоящих людей, настоящих политиков, настоящих патриотов. Эта шайка жёлтая завтра, максимум послезавтра, улетит, и никто их даже провожать не будет. За всё они ответят, это я знаю стопроцентно», — добавил он.

Сейчас перед Апелляционной палатой в Кишинёве проходит митинг в поддержку башкана Гагаузии.

28 марта суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток. Её адвокат подчёркивал, что на суд и прокуратуру Молдавии оказывалось огромное давление.