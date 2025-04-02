Артём Гуцул — об аресте башкана Гагаузии: Евгению дома ждут дети

«Хочу сказать своей супруге, что я очень сильно её люблю. Её дома ждут дети. Дети очень переживают, особенно маленький ребёнок. Ему ещё нет трёх лет, но он чувствует, что её нет рядом», — поделился Артём Гуцул.
Он также обратился к властям республики, назвав их «шайкой», которая за всё ответит.
«Сегодня они судят настоящих людей, настоящих политиков, настоящих патриотов. Эта шайка жёлтая завтра, максимум послезавтра, улетит, и никто их даже провожать не будет. За всё они ответят, это я знаю стопроцентно», — добавил он.
Сейчас перед Апелляционной палатой в Кишинёве проходит митинг в поддержку башкана Гагаузии.
28 марта суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток. Её адвокат подчёркивал, что на суд и прокуратуру Молдавии оказывалось огромное давление.