СМИ: новая атомная подводная лодка КНДР усилит ее позиции

Издание не исключает, что в ее разработке Северной Корее помогала Россия, хотя КНДР работала над ней уже несколько лет. Предполагается, что в целом подлодка будет с относительно простой конструкцией, с ограниченной скрытностью и не самыми лучшими датчиками, а ее основным назначением станет доставка ракет.