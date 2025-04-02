СМИ: новая атомная подводная лодка КНДР усилит ее позиции

Хотя в эксплуатацию эта подлодка поступит не скоро, она уже меняет ход ядерных дебатов. В последние годы КНДР нарастила свой арсенал ядерного оружия и способы его доставки. К ним относятся субмарины с ракетами-носителями и подводные беспилотники. Новая атомная подводная лодка усилит позиции Северной Кореи, говорится в статье.
Судя по анализу фотографий, сделанных во время посещения верфи, диаметр новой подводной лодки составляет около 12 метров и в целом соответствует размерам субмарин с баллистическими ракетами ведущих стран. Возможно, в ней используется конструкция с двойным корпусом, при которой внутренний прочный корпус окружен вторым внешним легким корпусом. В таком случае внутренний диаметр лодки составляет около 10 метров.
Длина лодки, предположительно, превышает 100 метров. Размер лодки, скорее всего, определяется ракетами, а не ядерной энергетической установкой. КНДР может использовать более поздние версии ракет семейства Pukguksong, длина которых равна примерно 13 метрам. Хотя дальность их полета не известна, северокорейские ракетные технологии совершенствуются, и не исключено, что эти ракеты смогут поражать американские города с морского побережья Кореи.
Издание не исключает, что в ее разработке Северной Корее помогала Россия, хотя КНДР работала над ней уже несколько лет. Предполагается, что в целом подлодка будет с относительно простой конструкцией, с ограниченной скрытностью и не самыми лучшими датчиками, а ее основным назначением станет доставка ракет.
Тем не менее в Южной Корее с новой силой разгорелись ядерные дебаты. Местные СМИ обсуждают возможное приобретение страной ядерного оружия. Хотя Южная Корея располагает превосходными субмаринами KSS-III, вооруженными обычными ракетами, северокорейская атомная лодка — даже если будет менее совершенна — легко бросит им вызов.