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СМИ: новая атомная подводная лодка КНДР усилит ее позиции

Северная Корея недавно продемонстрировала первые изображения своей новой подводной лодки, о которой долгое время ходили слухи. Ее огромные размеры указывают на наличие на ней ядерных ракет большой дальности, сообщает Naval News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Хотя в эксплуатацию эта подлодка поступит не скоро, она уже меняет ход ядерных дебатов. В последние годы КНДР нарастила свой арсенал ядерного оружия и способы его доставки. К ним относятся субмарины с ракетами-носителями и подводные беспилотники. Новая атомная подводная лодка усилит позиции Северной Кореи, говорится в статье.

Судя по анализу фотографий, сделанных во время посещения верфи, диаметр новой подводной лодки составляет около 12 метров и в целом соответствует размерам субмарин с баллистическими ракетами ведущих стран. Возможно, в ней используется конструкция с двойным корпусом, при которой внутренний прочный корпус окружен вторым внешним легким корпусом. В таком случае внутренний диаметр лодки составляет около 10 метров.

Длина лодки, предположительно, превышает 100 метров. Размер лодки, скорее всего, определяется ракетами, а не ядерной энергетической установкой. КНДР может использовать более поздние версии ракет семейства Pukguksong, длина которых равна примерно 13 метрам. Хотя дальность их полета не известна, северокорейские ракетные технологии совершенствуются, и не исключено, что эти ракеты смогут поражать американские города с морского побережья Кореи.

Такая большая подводная лодка не может быть оснащена обычным двигателем: значительная часть подлодки, согласно статье, отведена под ядерный реактор с насосами, трубопроводами и камерами высокого давления.

Издание не исключает, что в ее разработке Северной Корее помогала Россия, хотя КНДР работала над ней уже несколько лет. Предполагается, что в целом подлодка будет с относительно простой конструкцией, с ограниченной скрытностью и не самыми лучшими датчиками, а ее основным назначением станет доставка ракет.

Тем не менее в Южной Корее с новой силой разгорелись ядерные дебаты. Местные СМИ обсуждают возможное приобретение страной ядерного оружия. Хотя Южная Корея располагает превосходными субмаринами KSS-III, вооруженными обычными ракетами, северокорейская атомная лодка — даже если будет менее совершенна — легко бросит им вызов.