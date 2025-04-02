В Кишиневе начался пикет у здания суда, рассматривающего дело Гуцул

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. У здания Апелляционной палаты Кишинева в среду начался пикет в поддержку арестованной главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, полиция усилила оцепление вокруг учреждения, передает корреспондент РИА Новости.
В Апелляционной палате в среду будет рассмотрено ходатайство адвокатов Гуцул об отмене решения первой инстанции о 20-суточном аресте главы Гагаузии, вынесенного 28 марта.
Манифестанты скандируют лозунги: «Свободу Евгении Гуцул» и «Руки прочь от Гагаузии». Количество протестующих продолжает увеличиваться, к акции присоединяются новые группы сторонников молдавской оппозиции.
К зданию суда стянуты дополнительные силы полиции.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.