Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Натальи Параски, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.
«Добавления: физические лица… Параска Наталья», — сказано там.
При этом под ограничения она попала как член совета АНО «Евразия», против которой Лондон также ввел санкции.
В качестве обоснования для включения Параски в санкционный список указаны ее связи с лидером оппозиционного блока «Победа» Иланом Шором.