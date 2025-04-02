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Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски

Британия ввела санкции против лидера оппозиционной партии «Возрождение» Параски.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Натальи Параски, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.

«Добавления: физические лица… Параска Наталья», — сказано там.

При этом под ограничения она попала как член совета АНО «Евразия», против которой Лондон также ввел санкции.

В качестве обоснования для включения Параски в санкционный список указаны ее связи с лидером оппозиционного блока «Победа» Иланом Шором.