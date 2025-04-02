Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев готов работать еще один срок

«Все, что от меня зависит, я делаю и готов делать дальше. Силы тоже есть. А там уже как сложится, — прокомментировал мэр возможность дальнейшей работы. — Если глава региона и вновь избранный депутатский корпус доверят мне дальнейшую работу, почему бы и нет».