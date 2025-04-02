Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев готов работать еще один срок

Осенью 2025 года истекает срок полномочий мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаева. Готов ли он идти на второй срок, глава города сообщил в интервью ТАСС.
Шалабаев признался, что никогда не планировал стать руководителем города, но не жалеет о том, что так сложилась судьба.
«Все, что от меня зависит, я делаю и готов делать дальше. Силы тоже есть. А там уже как сложится, — прокомментировал мэр возможность дальнейшей работы. — Если глава региона и вновь избранный депутатский корпус доверят мне дальнейшую работу, почему бы и нет».
По словам главы города, еще много сложных задач, которые приходится решать в условиях ограниченности ресурсов: «С деньгами любой дурак может, а без денег нужно постараться и подумать».
Напомним, Юрий Шалабаев стал главой Нижнего Новгорода 28 октября 2020 года. Ранее он работал в министерстве финансов Нижегородской области.
Осенью 2025 года нижегородцы должны избрать городскую Думу нового созыва, после этого будет решаться вопрос о главе Нижнего Новгорода.