Политолог напомнил Вучичу, кто освободил Белград в 1944 году

Интервью Вучича Марио Науфалу — это попытка понравиться Западу. И в этой попытке очаровать Запад, а главным образом — Америку, он решился на такое высказывание. Такое мнение высказал главный редактор проекта «Балканист», политолог Олег Бондаренко. Он пояснил, что сербский президент сегодня находится в очень нестабильной ситуации. В стране наблюдается политический кризис: протесты, демонстрации, блокады. Вряд ли эта ситуация разрешится сама по себе, поэтому Вучич пытается что-то предпринять. Как человек, верящий в различные конспирологические теории, он полагает, что все эти протесты инспирированы Западом. Значит с ним надо договариваться.