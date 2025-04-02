Политолог напомнил Вучичу, кто освободил Белград в 1944 году

Что сказал Вучич про освобождение Сербии
«Да, мы получили помощь Красной армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — сказал Вучич в интервью на YouTube.
Сербский президент также отметил, что страна очень сильно пострадала от фашистской оккупации и от хорватских усташей, сказав, что эти события стали геноцидом сербского народа.
Политическая подоплека заявлений Вучича
Интервью Вучича Марио Науфалу — это попытка понравиться Западу. И в этой попытке очаровать Запад, а главным образом — Америку, он решился на такое высказывание. Такое мнение высказал главный редактор проекта «Балканист», политолог Олег Бондаренко. Он пояснил, что сербский президент сегодня находится в очень нестабильной ситуации. В стране наблюдается политический кризис: протесты, демонстрации, блокады. Вряд ли эта ситуация разрешится сама по себе, поэтому Вучич пытается что-то предпринять. Как человек, верящий в различные конспирологические теории, он полагает, что все эти протесты инспирированы Западом. Значит с ним надо договариваться.
«Мы видим, что Сербия движется в направлении европейской интеграции», — отмечает Бондаренко. Эксперт указывает на то, что заявления, которые Вучич сделал про освобождение Сербии во Вторую мировую, будут правильным образом оценены целевой западной аудиторией. «Как будто оправдываясь, сербский президент сказал, что он, в отличие от других европейских лидеров, не встречался с Путиным уже три года», — говорит политолог.
Конечно, это мягко говоря, не соответствует действительности. Это не так. Сербию освободила Красная армия при минимальной поддержке партизан и ряда четников. Без Красной Армии Сербия еще очень долго сражалась бы с фашистами. И далеко не факт, что партизанское движение стало бы настолько мощным, что оно смогло бы самостоятельно освободить Югославию.
Как Сербию освобождали от нацистов
Центральный музей Вооруженных Сил пишет, что практически сразу после того, как Югославию захватили фашисты, в стране началась масштабная борьба с агрессорами. К середине 1944 года разрозненные силы сопротивления переросли в Народно-освободительную армию Югославии, которая достигала 400 тыс. человек и контролировала несколько «освобожденных районов». Во главе НОАЮ стоял Иосип Броз Тито. Как утверждают историки, самостоятельно одолеть фашистов югославские партизаны не могли, поэтому в начале сентября 1944 года Тито обратился к Иосифу Сталину с просьбой о вводе в Югославию советских войск.
Белградская наступательная операция завершилась 20 октября 1944 года полной победой Красной Армии. В результате полностью была разбита армейская группа «Сербия», нанесено тяжелое поражение группе армий «Ф», освобождена столица Югославии и большая часть Сербии.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Белград, Президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии наградил орденами и медалями более 2 тыс. советских солдат и офицеров. Еще 13 воинов стали Народными героями Югославии.
Немцы потеряли до 45 тыс. человек убитыми и пленными, 53 танка и штурмовых орудия, 184 полевых орудия и миномета, 66 боевых самолетов. Для сравнения, потери советских войск составили 18 838 человек, из них 4350 — безвозвратно, приводит данные Минобороны.