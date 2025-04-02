Прокуратура внесла представление главе Перми за нарушения при складировании снега

В ходе проверки надзорный орган установил, что используемые под складирование снега площадки не соответствуют требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, так как на них отсутствует водонепроницаемое покрытие, обваловка сплошным земляным валом. Загрязненные снежные массы, являясь отходами от зимней уборки улиц, оказывают недопустимое негативное воздействие на состояние окружающей среды.