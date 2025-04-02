Глава Башкирии предупредил о больших пробках на Р-240 на выезде из Уфы

Также глава республики попросил дорожных рабочих пересмотреть график ремонта, который запланирован с 13 мая. Так как все будут ездить в сады, будут работать школы. Он поручил продумать, как ускорить работу, и сделать так, чтобы уфимцы меньше стояли в пробках.