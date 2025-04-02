Глава Башкирии предупредил о больших пробках на Р-240 на выезде из Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров предупредил о больших пробках на трассе Р-240 на выезде из Уфы этой весной. Причина — предаварийное состояние моста через реку Уршак в районе села Булгаково.
Как сообщил глава региона на оперативном совещании в правительстве, оттягивать ремонт моста 1980 года постройки больше нельзя. Он является важной частью федеральной дорожной системы, но с 2014 года его не обновляли.
Известно, что в 2023 году было проведено обследование конструкций мостового сооружения. Были найдены бегущие швы, несвоевременный водоотвод, замечания по покрытию, составлена ведомость по дефектам.
«Решено планово его ремонтировать. Работы проводить ежедневно. Это напряженная по трафику дорога, поэтому дорожные службы постараются выполнить работы оперативно, на ремонт заложено 70 дней с учетом технологий проведения работ», — сказал Хабиров.
Также глава республики попросил дорожных рабочих пересмотреть график ремонта, который запланирован с 13 мая. Так как все будут ездить в сады, будут работать школы. Он поручил продумать, как ускорить работу, и сделать так, чтобы уфимцы меньше стояли в пробках.