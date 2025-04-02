Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии

«Курс на укрепление суверенитета становится все более непростым. У нас есть друзья и союзники. Российская Федерация в 2008 году взяла на себя фундаментальные обязательства по поддержке нашей страны», — сказал Бадра Гунба, его слова приводит «Абхазский вестник». «Военное, экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество с Россией обеспечивает безопасность Абхазии, создает условия для развития человеческого капитала, роста благосостояния и уровня образования», — подчеркнул абхазский президент.