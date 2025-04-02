Назначили нового прокурора Терновского района Воронежской области

В прокуратуре Терновского района — новый начальник. Приказом Генерального прокурора от 1 апреля им назначен Александр Хохлов.
Предыдущим местом работы Александра Юрьевича была прокуратура Каширского района. Там он был заместителем прокурора с сентября 2022 года.
Александру Хохлову 40 лет, он закончил ВГУ. На службу в органы прокуратуры был принят в июне 2006 года. Работал помощником и старшим помощником прокурора Аннинского района, прокурором и старшим прокурором отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области. И, наконец, заместителем прокурора Каширского района.
Напомним, предыдущий прокурор Терновского района Валерий Маринкин проработал на этом посту недолго — с февраля 2022 года. Он пошел на повышение. В данный момент Маринкин возглавляет одно из управлений прокуратуры Ульяновской области.