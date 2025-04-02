Назначили нового прокурора Терновского района Воронежской области

Александру Хохлову 40 лет, он закончил ВГУ. На службу в органы прокуратуры был принят в июне 2006 года. Работал помощником и старшим помощником прокурора Аннинского района, прокурором и старшим прокурором отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области. И, наконец, заместителем прокурора Каширского района.