В Узбекистане появится Национальное агентство по энергоэффективности — его задачи

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. При Кабмине Узбекистана создадут Национальное агентство энергоэффективности, сообщает Минюст.
Это определено в соответствующем указе главы республики.
Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсы.
Одной из основных задач агентства является проведение единой государственной политики в сфере повышения энергоэффективности, а также разработка, регулирование и внедрение стимулирующих мер в этой сфере.
С 1 июля этого года агентство начнет выделять субсидии, покрывающие часть расходов на обследование жилых зданий, покупку солнечных панелей и коллекторов, а также тепловых насосов.
Кроме того,
- до 1 сентября запустят цифровую платформу по повышению энергоэффективности, при агентстве создадут внебюджетный Фонд стимулирования и поддержки энергоэффективности;
- до 1 октября внедрят «зеленые» стандарты энергоэффективных технологий для производителей и импортеров.