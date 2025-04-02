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В Узбекистане появится Национальное агентство по энергоэффективности — его задачи

При агентстве создадут внебюджетный Фонд стимулирования и поддержки энергоэффективности.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. При Кабмине Узбекистана создадут Национальное агентство энергоэффективности, сообщает Минюст.

Это определено в соответствующем указе главы республики.

Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсы.

Одной из основных задач агентства является проведение единой государственной политики в сфере повышения энергоэффективности, а также разработка, регулирование и внедрение стимулирующих мер в этой сфере.

С 1 июля этого года агентство начнет выделять субсидии, покрывающие часть расходов на обследование жилых зданий, покупку солнечных панелей и коллекторов, а также тепловых насосов.

Кроме того,

  • до 1 сентября запустят цифровую платформу по повышению энергоэффективности, при агентстве создадут внебюджетный Фонд стимулирования и поддержки энергоэффективности;
  • до 1 октября внедрят «зеленые» стандарты энергоэффективных технологий для производителей и импортеров.