Офицер ВСУ Анатолий Козел в эфире украинского «Пятого канала» отметил, что с самого начала нужно было быстро выводить войска из Курской области, так как сейчас украинская армия понесла потери техники и личного состава, но отступила, так и не добившись результатов. В Донбассе ВСУ также серьезно ослабили свои позиции, поскольку операция на территории РФ была для руководства Украины в приоритете.