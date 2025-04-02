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Shot: ВС РФ остался последний шаг перед освобождением Курской области

Российские военные практически полностью выбили ВСУ из Курской области, им осталось освободить только населенный пункт Горналь, пишет SHOT. Однако военкоры призывают «не бежать впереди штурмовых отрядов» и уточняют, что военным еще предстоит окончательно освободить другое село — Гуево. Тем временем украинская сторона продолжает атаковать регион с помощью беспилотников. ВСУ также ударили по двум энергообъектам, что привело к отключению света.

Источник: Газета.Ру

Российские военные практически полностью выбили ВСУ из Курской области, им осталось освободить только населенный пункт Горналь, пишет SHOT. Однако военкоры призывают «не бежать впереди штурмовых отрядов» и уточняют, что военным еще предстоит окончательно освободить другое село — Гуево. Тем временем украинская сторона продолжает атаковать регион с помощью беспилотников. ВСУ также ударили по двум энергообъектам, что привело к отключению света.

ВС РФ практически полностью освободили Курскую область от ВСУ, остался лишь один крупный населенный пункт, выяснил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, российские военнослужащие заняли село Гуево. Сейчас они зачищают территорию и эвакуируют местных жителей. Бойцы ВСУ пытаются закрепиться в районе Никольского Белогорского монастыря, который находится южнее Гуево. По ним открыт огонь при помощи артиллерии и авиации.

«Примерно в 5,5 км от Гуево (на юго-запад), в районе села Горналь, наблюдается скопление живой силы противника, а также до 15 единиц тяжелой техники. Горналь — последний крупный населенный пункт Курской области, который осталось освободить от ВСУ», — говорится в сообщении SHOT.

При этом Telegram-канал «Северный ветер» пишет, что информация о полном освобождении Гуево — ложная, так как там еще идут ожесточенные бои.

«Публикация непроверенной информации может повредить не только нашим воинам, но и оставшимся в населенном пункте мирным жителям. Освобождение всего Суджанского приграничья уже близко, однако не стоит бежать впереди наших штурмовых отрядов», — говорится в сообщении.

В ВСУ признали, что операция в Курской области затянулась, хотя изначально могла принести украинской стороне краткосрочные политические дивиденды.

Офицер ВСУ Анатолий Козел в эфире украинского «Пятого канала» отметил, что с самого начала нужно было быстро выводить войска из Курской области, так как сейчас украинская армия понесла потери техники и личного состава, но отступила, так и не добившись результатов. В Донбассе ВСУ также серьезно ослабили свои позиции, поскольку операция на территории РФ была для руководства Украины в приоритете.

«Курская операция на данном этапе провальная. Почему? Она была бы успешной, если бы не шесть месяцев, а два месяца», — отметил военный.

Массовая атака беспилотников.

Несмотря на почти полное освобождение региона, атаки беспилотников в области продолжаются. В ночь с 1 на 2 апреля средства ПВО уничтожили 87 украинских дронов над Курской областью. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, серьезных последствий нет, но обломки сбитого дрона упали на крышу многоэтажки в Курске. Ночью всех жителей эвакуировали.

Также были дважды атакованы объекты энергетической инфраструктуры: подстанция в районе населенного пункта Клюква и объект «Курскэнерго». Это привело к отключению света у около двух тысяч потребителей.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ, используя данные воздушной разведки, выявляют места сосредоточения ВСУ, которые пытаются закрепиться в приграничном районе Курской области, и успешно их поражают.

Курскую область восстановят.

1 апреля на сайте Кремля опубликовали поручение президента Владимира Путина. Он обязал обеспечить лишившихся жилья курян ежемесячной денежной выплатой в размере 65 тысяч рублей. Эта мера поддержки будет действовать до полного освобождения региона. Также Путин поручил разработать и реализовать программу по восстановлению объектов инфраструктуры.

Врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале обозначил, что потерявшие жилье куряне получат новое место жительства по фиксированной цене:

«Застройщики, которые хотят участвовать в программе, обязаны выделить не менее 20% площади в своих проектах для таких семей. Цена за квадратный метр будет определяться Министерством строительства Российской Федерации, чтобы жилье оставалось доступным».

Около 50 граждан РФ все еще остаются в украинских Сумах, дату их возвращения на родину Киев не называет, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова:

«Мы каждый день на связи с Международным Комитетом Красного Креста, по их данным в Сумы сегодня никто из курян дополнительно не прибыл».

До наступления ВС РФ украинские военнослужащие вывезли более 100 жителей приграничных населенных пунктов на территорию Украины. Часть из них удалось вернуть.