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НАТО разворачивает истребители Typhoon для патрулирования восточного фланга

Военно-воздушные силы Великобритании направили свои истребители Typhoon в Польшу в рамках усиленной миссии НАТО по охране воздушного пространства, сообщает Newsweek.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Североатлантический альянс ввел усиленную воздушную охрану после того, как Крым в 2014 году воссоединился с Россией. Таким образом альянс пытается удержать РФ от якобы предполагаемого нападения на своих членов, говорится в статье.

Во вторник власти Британии заявили, что британские Typhoon будут впервые использоваться вместе со шведскими военными самолетами Gripen для «защиты воздушного пространства Польши». Подполковник Андерс Густафссон, командующий подразделением ВВС Швеции в Польше, в конце марта сообщил: «Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы вместе с британскими коллегами предпринять следующий шаг по укреплению противовоздушной обороны НАТО с точки зрения сдерживания и по обеспечению безопасности воздушного пространства НАТО».

Британские самолеты будут находиться в Польше в течение четырех месяцев, после чего начнется следующая ротация. В апреле 2024 года они осуществляли воздушную охрану в Румынии, в августе прошлого года побывали в Исландии в рамках миссии по охране воздушного пространства на Крайнем Севере.

Воздушная полиция НАТО охватывает несколько регионов, включая страны Балтии и восточную часть Европы. Принадлежащие Португалии истребители F-16 в конце марта прибыли в Эстонию, чтобы сменить подразделение принадлежащих Нидерландам F-35, в то время как итальянские самолеты приступили к патрулированию воздушного пространства Румынии, сменив ВВС Испании.