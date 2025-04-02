НАТО разворачивает истребители Typhoon для патрулирования восточного фланга

Во вторник власти Британии заявили, что британские Typhoon будут впервые использоваться вместе со шведскими военными самолетами Gripen для «защиты воздушного пространства Польши». Подполковник Андерс Густафссон, командующий подразделением ВВС Швеции в Польше, в конце марта сообщил: «Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы вместе с британскими коллегами предпринять следующий шаг по укреплению противовоздушной обороны НАТО с точки зрения сдерживания и по обеспечению безопасности воздушного пространства НАТО».