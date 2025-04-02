Вице-губернатор Петербурга посетил инаугурацию президента Абхазии

«Санкт-Петербург с Республикой Абхазия связывают крепкие дружественные отношения, в основе которых — общие ценности, традиции и цели. Мы дорожим сложившимися деловыми и гуманитарными контактами с абхазскими партнерами и нацелены наращивать двустороннее сотрудничество в сферах торговли, транспорта, благоустройства, туризма, культуры и во многих других», — заявил вице-губернатор.