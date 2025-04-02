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Вице-губернатор Петербурга посетил инаугурацию президента Абхазии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков с рабочим визитом побывал в Абхазии.

Источник: Telegram-канал Кирилла Полякова

Он принял участие в церемонии инаугурации избранного президента республики Бадры Гунба, передав поздравления от губернатора Александра Беглова.

В своем Telegram-канале Кирилл Поляков отметил, что Петербург и Абхазию связывают крепкие дружественные отношения, основанные на общих ценностях и традициях. Стороны намерены развивать сотрудничество в торговле, транспорте, благоустройстве, туризме и культуре.

«Санкт-Петербург с Республикой Абхазия связывают крепкие дружественные отношения, в основе которых — общие ценности, традиции и цели. Мы дорожим сложившимися деловыми и гуманитарными контактами с абхазскими партнерами и нацелены наращивать двустороннее сотрудничество в сферах торговли, транспорта, благоустройства, туризма, культуры и во многих других», — заявил вице-губернатор.