Вице-губернатор Петербурга посетил инаугурацию президента Абхазии

Он принял участие в церемонии инаугурации избранного президента республики Бадры Гунба, передав поздравления от губернатора Александра Беглова.
В своем Telegram-канале Кирилл Поляков отметил, что Петербург и Абхазию связывают крепкие дружественные отношения, основанные на общих ценностях и традициях. Стороны намерены развивать сотрудничество в торговле, транспорте, благоустройстве, туризме и культуре.
«Санкт-Петербург с Республикой Абхазия связывают крепкие дружественные отношения, в основе которых — общие ценности, традиции и цели. Мы дорожим сложившимися деловыми и гуманитарными контактами с абхазскими партнерами и нацелены наращивать двустороннее сотрудничество в сферах торговли, транспорта, благоустройства, туризма, культуры и во многих других», — заявил вице-губернатор.