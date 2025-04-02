Топ-3 новации в пенсиях белорусов озвучили в Минтруда

Эти изменения были предложены в рамках законопроекта о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении, который был принят депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Для индивидуальных предпринимателей, плательщиков подоходного налога предусмотрена дифференцированная система уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения. Размер взносов зависит от годового дохода и составляет 35%.
Индивидуальные предприниматели освобождены от необходимости предоставлять документы. Им достаточно своевременно вносить страховые взносы, размер которых будет определен Фондом социальной защиты населения на основании данных, предоставленных Министерством по налогам и сборам, по итогам календарного года.
Следовательно, взносы будут взиматься из средств, полученных в виде «серой» зарплаты, но не менее 1/30 от пятикратной средней заработной платы за каждый день выплаты «серой» зарплаты.
Для сотрудников, которые получают зарплату неофициально, в страховой стаж для пенсии будут включены только выплаты в размере минимальной заработной платы.