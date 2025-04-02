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Топ-3 новации в пенсиях белорусов озвучили в Минтруда

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь представило три ключевых нововведения в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения граждан.

Источник: ОНТ

Эти изменения были предложены в рамках законопроекта о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении, который был принят депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В числе законодательных предложений — предоставить возможность лицам, уплачивающим налог на профессиональный доход, по их желанию ежегодно вносить дополнительные взносы в бюджет фонда социальной защиты населения для формирования их будущих пенсионных прав.

Для индивидуальных предпринимателей, плательщиков подоходного налога предусмотрена дифференцированная система уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения. Размер взносов зависит от годового дохода и составляет 35%.

Индивидуальные предприниматели освобождены от необходимости предоставлять документы. Им достаточно своевременно вносить страховые взносы, размер которых будет определен Фондом социальной защиты населения на основании данных, предоставленных Министерством по налогам и сборам, по итогам календарного года.

«При установлении “серых” схем выплаты заработной платы для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН», — отметили в Минтруда и подчеркнули, что хотят отменить ограничение по максимальному объекту для начисления взносов — пятикратную величину средней заработной платы по стране.

Следовательно, взносы будут взиматься из средств, полученных в виде «серой» зарплаты, но не менее 1/30 от пятикратной средней заработной платы за каждый день выплаты «серой» зарплаты.

Для сотрудников, которые получают зарплату неофициально, в страховой стаж для пенсии будут включены только выплаты в размере минимальной заработной платы.