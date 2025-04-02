Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ

Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп — второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.