Вениамин Кондратьев принял участие в инаугурации президента Абхазии

— Краснодарский край и Абхазию связывают общая история, многолетнее тесное взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Сегодня в Краснодарском крае мы активно развиваем туристическое направление, создаем условия для качественного и современного отдыха, которые могут появиться и в Абхазии. Например, строительство пирса на побережье Республики. Такая инфраструктура позволит путешествовать туристам по всему черноморскому побережью из Абхазии в Крым через Краснодарский край и обратно, в результате отдыхающие смогут получить намного больше эмоций и впечатлений, — сказал Вениамин Кондратьев.