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Вениамин Кондратьев принял участие в инаугурации президента Абхазии

В Сухуме прошла торжественная церемония инаугурации президента Абхазии Бадры Гунба. В мероприятии принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона выразил уверенность, что под руководством Бадры Гунба Абхазия продолжит своё социально-экономическое развитие, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

— Краснодарский край и Абхазию связывают общая история, многолетнее тесное взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Сегодня в Краснодарском крае мы активно развиваем туристическое направление, создаем условия для качественного и современного отдыха, которые могут появиться и в Абхазии. Например, строительство пирса на побережье Республики. Такая инфраструктура позволит путешествовать туристам по всему черноморскому побережью из Абхазии в Крым через Краснодарский край и обратно, в результате отдыхающие смогут получить намного больше эмоций и впечатлений, — сказал Вениамин Кондратьев.